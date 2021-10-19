В Новосибирске на строительстве ЛДС увеличили число рабочих. Фото: Новосибирская область // "Вконтакте".

В Новосибирске на главной стройке области увеличили число рабочих. В данный момент на возведении крупнейшего инфраструктурного объекта региона – Многофункциональной ледовой арене – занято более 650 человек.

По информации министерства строительства Новосибирской области, сегодня на объекте развернуты все направления для создания теплового контура здания.

— Строители сейчас обустраивают кровлю основной арены спорткомплекса. После того, как они уложат профлист, строители приступят к работам по пароизоляции, а также утеплят и уложат фальцевую кровлю. Также известно, на объект завезли стеклопакеты для установки витражей на основной и малых аренах. Для этого используют термически закаленное стекло — оно обеспечит надежность и безопасность конструкции. В общей сложности там возведут более 11 тысяч квадратов витражей, — сообщили в ведомстве.

Кроме того известно, в здании ЛДС заливают полы, монтирую металлические конструкции основной арены и обустраивают основание ледового корта на тренировочной арене. Также ведутся работы с отопительными, вентиляционными системами и системой водоснабжения.

В правительстве добавили, дорожные рабочий заканчивают укладку асфальта вдоль территории ЛДС с заездом на дамбу Октябрьского моста.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Напомним, строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.К ЧИТАТЕЛЯМ

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