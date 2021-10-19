В полиции прокомментировали ночную погоню за «УАЗом» в центре Новосибирска. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 19 октября, полицейские прокомментировали ночную погоню в центре Новосибирска. Ранее сообщалось, несколько экипажей ДПС преследовали «УАЗ».

— В ночь на 19 октября экипаж ГИБДД на улице Крылова заметил легковой автомобиль «УАЗ», водитель которого подозрительно вел себя на дороге. Полицейские потребовали его остановиться, однако тот их проигнорировал. После чего патрульные машины стали преследовать нарушителя. В конечном счете машину остановили на Октябрьской магистрали, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники ГИБДД установили, «УАЗом» управлял 24-летний парень. У него были признаки опьянения. От освидетельствования нарушитель отказался.

— На него составили административные протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. До решения суда его поместили в помещение для административно задержанных, — добавили в полиции.

Ранее также сообщалось, в процессе погони патрульный автомобиль столкнулся с седаном KIA K5. По факту ДТП в МВД проводят проверку. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал.

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