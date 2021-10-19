Мэр Новосибирска поручил расторгнуть договор с ЧОПом после курения детей у Вечного огня

Личности детей также уже установлены. Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал расторгнуть договор с ЧОПом после инцидента с детьми, курившими у Вечного огня. Об этом он заявил на оперативном совещании, 19 октября.
— На что обращаю внимание: не сработали наши муниципальные системы безопасности, которые мы выстраивали, в частности, у Вечного огня. Это беспокоит! Считаю, что соглашение с частным охранным предприятием, которое наблюдает за Монументом Славы, надо расторгать и далее предъявлять соответствующие требования к профессионализму охраны, которую мы выбираем для города, — отметил мэр.
Локоть также отметил, что ему непонятно, почему об этом стало известно из СМИ, почему камеры видеонаблюдения не зафиксировали нарушение. На разбирательства мэр дал неделю.
Напомним, в Новосибирске несколько детей курили, лежа у Вечного огня на Монументе Славы, и бросали в него монеты. Кадры разлетелись по соцсетям 16 октября. Глава СК РФ взял под личный контроль эту ситуацию.
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