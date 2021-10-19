ХК «Сибирь» уступила победу «Витязю» в последнем матче выездной серии

Это была последняя игра в выездной серии. Фото: hcsibir.ru

Хоккейный клуб «Сибирь» проиграл подольскому клубу «Витязь» в завершающей выездной игре. Матч, состоявшийся 18 октября, завершился со счетом 2:5 в пользу «Витязя». Об этом сообщает пресс-центр местного ХК.

— Получили численное большинство, но ничего не реализовали, даже близко моментов не было. Соперник этим воспользовался моментально, стал играть по счету. В третьем периоде попытались перейти на три пятерки, переломить матч, но, к сожалению, это не удалось. Единственное светлое пятно — гол Овчинникова, с дебютным голом в КХЛ его, — рассказал главный тренер сибиряков Андрей Мартемьянов.

Шайбы в ворота противника направили Олег Ли и Дмитрий Овчинников.

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