Мэрия Новосибирска озвучила даты окончания работ на улице Мичурина

Ремонт завершится 25 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Новосибирска озвучили сроки окончания работ на улице Мичурина. Сейчас подрядчики завершают строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— Улица Мичурина — один из 10 объектов, которые ремонтируются за счет дополнительных средств, поступивших из вышестоящих бюджетов. Средства пришли только в конце лета, в связи с чем сезон дорожных работ в этом году затянулся до октября, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Ремонт начали 11 октября, а по договору должны завершить 25 октября. Уже сейчас на участке в 600 метров выполнено фрезерование, и идет укладка нижнего выравнивающего слоя. Также дорожники поднимут колодцы до уровня проезжей части.

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