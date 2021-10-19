Врачи рассказали о состоянии новосибирца, обгоревшего при тушении машины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно о состоянии мужчины, обгоревшего при тушении машины в Ленинском районе Новосибирска. Об этом КП-Новосибирск во вторник, 19 октября, рассказали в Минздраве Новосибирской области.

— Мужчина находится в реанимации, подключен к ИВЛ. Состояние крайне тяжелое, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

По данным МЧС по Новосибирской области, пожар случился на улице Широкой. Там вечером, 18 октября, загорелся автомобиль на парковке. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло примерно 7 минут. При пожаре пострадал новосибирец, по предварительным данным, хозяин авто. Кроме того, пламя повредило две машины, припаркованных рядом.

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