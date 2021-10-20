Погода в Новосибирске на 20 октября 2021 года: разгар бабьего лета с теплом до +16

Сегодня самый теплый день октября в Новосибирске.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 20 октября 2021 года: в городе обещают тепло до +13, а по области — до +16 градусов.
— Ночью в Новосибирске будет холодно, около 0…-2 градусов, а днем потеплеет до +11…+13. Будет ясно и солнечно, без осадков. Подует южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области ночью будут заморозки до -2..-7, местами до +3, днем воздух прогреется до +16. Во всех районах региона будет солнечно и тепло.
Такой же оптимистичный прогноз дает «Яндекс.Погода». Весь день будет ясно, с температурой днем около +10…+13 градусов.
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