В Новосибирскую область доставят больше 60 школьных автобусов. Фото: Правительство НСО.

Новосибирская область получит 62 школьных автобуса. Первую партию, 20 транспортных средств, передали представителям 14 районов в понедельник, 18 октября. Известно, до конца 2021.

— В числе районов, которые получили первые 20 автобусов, Венгеровский, Доволенский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Краснозерский, Куйбышевский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Усть-Таркский, Чановский, Черепановский, Чулымский, — уточнили в ведомстве.

Известно, школьные автобусы соответствуют ГОСТ. Они также оснащены системой ГЛОНАСС и приборами «ТАХОГРАФ». Кроме того, транспортные средства оборудованы тревожной кнопкой.

По данным властей, ребятишек в Новосибирской области подвозят до школ из 831 населенного пункта, в которых нет своих образовательных учреждений. Таких учеников 13 тысяч, а школ, до которых их доставляют, 423. Также известно, что на 687 школьных маршрутах работают 540 школьных автобусов. Подвоз школьников находится на ежедневном контроле Министерства образования региона.

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