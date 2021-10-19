В Новосибирске подвели итоги экологической акции «Подари дыхание будущему»

Формирование саженцев по заявкам для детских садов и школ. Фото: Алина ДУБОВИК

Новосибирское отделение «Российский Красный Крест» совместно с АНО «Кедры России» собрало 13 500 заявок на саженцы. В «Красном кресте» говорят, что такой отклик стал приятной неожиданностью: радует, что люди думают и заботятся о состоянии нашей планеты.

Этой осенью было высажено 5000 саженцев на территории детских садов, школ и медицинских учреждений Новосибирской области. Остальное планируют высадить в следующем году.

Формирование саженцев по заявкам для детских садов и школ. Фото: Алина ДУБОВИК

Одним из участников акции стала Лариса Сильченко. Она пришла на программу обучения мобильной грамотности в рамках проекта «Активное долголетие», которая поддерживается Фондом президентских грантов. И вот уже второй год активно занимается волонтерской деятельностью.

Особой страстью для нее является садоводство. Поэтому для Ларисы было двойным удовольствием совместить волонтерство и любимое дело.

- Я обожаю выращивать растения. Это то, что приносит спокойствие, умиротворение, позволяет привести мысли в порядок. К каждому растению необходимо найти свой подход, тогда и результат не заставит себя ждать. Данная акция очень мне откликнулась. Очень греет душу мысль о том, что через пару десятков лет эти деревья принесут не только эстетическую красоту, но и пользу. А то, что к этому приложат руки дети, вызывает улыбку и понимание, что будущее поколение сможет позаботиться о нашей планете, - сказала Лариса.

Посадка саженцев детей с родителями. Фото: Алина ДУБОВИК

Если вы тоже хотите поучаствовать в акции по посадке деревьев, оставляйте свою заявку по телефону 8(383) 22-11-855.