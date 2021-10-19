В Новосибирской области более 1,4 педагогов ушли на больничный

Педагоги ушли на больничный из-за инфекционных заболеваний Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области 1405 педагогов ушли на карантин. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства, 18 октября.

— На больничном находятся 1405 педагогов, что составляет 2% и всего количества, — заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

Напомним, на удаленку перешли 200 школьных классов области. В школах региона заболели 275 человек, из них 26 детей и 49 взрослых. В детских садах заболели 76 человек: из них 59 детей и 17 взрослых.

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