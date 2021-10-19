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Общество19 октября 2021 4:59

Видео, как по Новосибирску провезли истребитель Су-24, появилось в соцсетях

Кадрами поделились очевидцы
Мария ГРИГОРЯН
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Истребитель провезли по улицам города. Фото: стоп-кадр с видео

Истребитель провезли по улицам города. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске по улицам города провезли фронтовой бомбардировщик Су-24. Очевидцы выложили кадры с моментом перевозки военной техники и выложили в группу «АСТ-54».

— Перебазировка самолета Су-24, — прокомментировал автор видео.

Напомним, в Новосибирск впервые привезли истребитель Су-24. Он проехал по улицам города, чтобы утром, 19 октября, быть установленным на постаменте возле вуза. Памятник станет центром будущего Сквера авиастроителей НГТУ НЭТИ. Его открытие запланировано на 26 октября.

Видео, как по Новосибирску провезли истребитель Су-24, появилось в соцсетях
Источник видео: "АСТ-54"

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