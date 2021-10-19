Видео, как по Новосибирску провезли истребитель Су-24, появилось в соцсетях

Истребитель провезли по улицам города. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске по улицам города провезли фронтовой бомбардировщик Су-24. Очевидцы выложили кадры с моментом перевозки военной техники и выложили в группу «АСТ-54».

— Перебазировка самолета Су-24, — прокомментировал автор видео.

Напомним, в Новосибирск впервые привезли истребитель Су-24. Он проехал по улицам города, чтобы утром, 19 октября, быть установленным на постаменте возле вуза. Памятник станет центром будущего Сквера авиастроителей НГТУ НЭТИ. Его открытие запланировано на 26 октября.

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