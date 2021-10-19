Пробки в Новосибирске на утро 19 октября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 19 октября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 19 октября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев и Римского-Корсакова. Затруднено движение по улицам Троллейной, Титова и Блюхера. Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затор образовался на проезде Энергетиков. На улице Блюхера и площади Лыщинского также пробки.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, затруднено движение по улицам Добролюбова, Восход, Кирова и Гурьевской.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 19 октября, достиг 6 баллов.

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