В центре Новосибирска гаишники устроили погоню за «УАЗом». Фото: стоп-кадр.

В ночь на вторник, 19 октября, в центре Новосибирска несколько экипажей ДПС догоняли нарушителя на «УАЗе». Он пытался уйти от полиции по Красному проспекту. Информация об этом появилась в соцсетях.

— По данным очевидцев, во время погони патрульный автомобиль столкнулся с седаном «КИА ЛК 5». Полицейские врезались в машину, когда тот пропускал остальные экипажи, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Судя по видео к посту, гаишники преследовали «УАЗик» сразу по двум направлениям улицы.

Известно, нарушителя все-таки поймали. Его остановили рядом с Ипподромской улицей.

«УАЗ» с места событий увез эвакуатор.

В ГУ МВД по Новосибирской области не прокомментировали инцидент, заявив, что информация по нему уточняется.

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