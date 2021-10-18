в Новосибирске тройное ДТП произошло на Бердском шоссе

В ДТП пострадали три человека.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В понедельник, 18 октября, серьезная авария произошла на Бердском шоссе: у остановки «Посёлок РМЗ» столкнулись сразу три автомобиля.
- После удара один из них автомобилей остался посреди проезжей части, а ВАЗ отбросило через тротуар в кусты, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» .
Удар был такой силы, что без пострадавших, увы, не обошлось: травмы получили три человека. Сейчас по всех обстоятельствах произошедшей аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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