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Общество18 октября 2021 22:14

в Новосибирске тройное ДТП произошло на Бердском шоссе

Пострадали три человека
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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В ДТП пострадали три человека.

В ДТП пострадали три человека.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В понедельник, 18 октября, серьезная авария произошла на Бердском шоссе: у остановки «Посёлок РМЗ» столкнулись сразу три автомобиля.

- После удара один из них автомобилей остался посреди проезжей части, а ВАЗ отбросило через тротуар в кусты, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» .

Удар был такой силы, что без пострадавших, увы, не обошлось: травмы получили три человека. Сейчас по всех обстоятельствах произошедшей аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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