В Новосибирске мужчина получил тяжелые ожоги, пытаясь потушить свою машину

Владелец авто серьезно пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ЧП произошло поздно вечером в понедельник, 18 октября, в Ленинском районе Новосибирска: сибиряк получил тяжелые ожоги, пытаясь потушить вспыхнувшее авто.

- Chevrolet загорелся во дворе дома №123 на улице Широкой, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Пламя целиком охватило машину и повредило две «Хонды», припаркованные рядом.

Хозяин Chevrolet пытался спасти свое авто, но не вышло: он получил серьезные ожоги и его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, у него обожжено примерно 50% тела.

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