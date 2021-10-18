Так сейчас выглядит асфальт. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцев возмутил разломанный асфальт у ЦУМа на Вокзальной магистрали: об этом сибиряки рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и выложили видео. На кадрах видно, что люди с трудом перебираются по разломанному асфальту:

- Как теперь здесь передвигаться горожанам, пояснить не удосужились, - возмущаются сибиряки.

Пользователи соцсетей обсуждают случившееся в комментариях:

- Остается понять, зачем это делать, если и так все нормально было. А ведь где-то асфальта вообще нет, но уложить не думают!

- Интересно, а с коляской там как идти? - недоумевают сибиряки.

Смотреть видеосюжет Новосибирцы пожаловались на разломанный асфальт возле ЦУМа на Вокзальной магистрали

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.