Новосибирцы пожаловались на разломанный асфальт возле ЦУМа на Вокзальной магистрали

Так сейчас выглядит асфальт.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцев возмутил разломанный асфальт у ЦУМа на Вокзальной магистрали: об этом сибиряки рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и выложили видео. На кадрах видно, что люди с трудом перебираются по разломанному асфальту:
- Как теперь здесь передвигаться горожанам, пояснить не удосужились, - возмущаются сибиряки.
Пользователи соцсетей обсуждают случившееся в комментариях:
- Остается понять, зачем это делать, если и так все нормально было. А ведь где-то асфальта вообще нет, но уложить не думают!
- Интересно, а с коляской там как идти? - недоумевают сибиряки.
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