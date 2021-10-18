В деревне Китерня построили новый ФАП

Фельдшеры в экстренной ситуации смогут принимать сельчан круглосуточно. Фото: Олег Укладов

В регионе развивается первичное звено здравоохранения. Новый фельдшерско-акушерский пункт для обеспечения жителей деревни Китерня Искитимского района медицинской помощью построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он рассчитан на 15 посещений в смену. В здании предусмотрены не только амбулаторные кабинеты, но и помещение для проживания медперсонала с отдельным входом.

- Фельдшерско-акушерский пункт в Китерне – уже восьмой ФАП, который введен в эксплуатацию в этом году, в ближайшее время запланирована сдача еще двух аналогичных учреждений первичного медицинского звена. В процессе возведения находятся еще два десятка ФАПов. На строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 2021 году предусмотрено финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов – 398 млн рублей, - отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

ФАП, общая площадь которого почти 137 кв. метров, рассчитан на 15 посещений в смену. В нем есть амбулаторные кабинеты, помещение для проживания медперсонала с отдельным входом. Работать там будут три сотрудника, в экстренных случаях фельдшерско-акушерский пункт будет принимать пациентов круглосуточно. Обошлось строительство ФАПа в 13 миллионов рублей.

Напомним, с 2021 года в регионе стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы», утвержденная Правительством региона. За пять лет реализации программы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» – 90 единиц. Выполнение мероприятий программы осуществляется во взаимосвязи с мероприятиями нацпроекта «Здравоохранение».