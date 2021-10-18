Дети лежали возле вечного огня. Фото: скриншот из видео.

Детский омбудсмен проверит семьи школьников, куривших на Вечном огне в Новосибирске. Напомним, что скандальный ролик появился в социальных сетях на выходных. Им уже заинтересовались полиция и следователи.

— Где-то мы этих детей проглядели, на каком-то этапе не смогли вовлечь их в познание нашей истории, донести о значимости победы во всемирной истории, что сегодня данный Монумент — это для нас, сибиряков, святое место. Наши земляки внесли огромнейший вклад в победу в Великой отечественной войне. Мы, семья, педагоги, воспитатели, старшие товарищи не смогли это до детей донести. Это — беда, — говорит Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

Сейчас омбудсмен хочет так же найти и проверить семьи детей, узнать как они живут и какая помощь им нужна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция ищет новосибирских подростков, курящих возле Вечного огня: что грозит школьникам?

Следователи и юристы прокомментировали скандальный ролик, разлетевшийся по соцсетям (подробности)