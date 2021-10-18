Новый глава департамента транспорта мэрии Новосибирска обнародовал свои доходы

Ранее Васильев работал финансистом. Фото: "инстаграм" a_lokot

В Новосибирске опубликовали декларацию о доходах Константина Васильева — нового начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Документ появился на официальном сайте мэрии Новосибирска.

Согласно декларации, в 2020 году Константин Васильев заработал более 13,7 млн рублей. Его супруга заработала 20 тысяч рублей. На чиновника зарегистрирован внедорожник Volkswagen Tiguan. Также в его пользовании находится квартира площадью 25,3 квадратных метра, а совместном пользовании с супругой и ребенком - квартира площадью 86,9 квадратных метров.

Жена Васильева владеет третью доли в квартире площадью 68,7 квадратных метров.

Напомним, ранее новый начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии впервые выступил перед депутатами Совета депутатов Новосибирска. Также он занимал руководящие должности в Новосибирском муниципальном банке, в «БИНБАНКе» и «Банке Акцент».

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