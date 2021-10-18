Белые полосы остались после самолета. Фото: «Микрорайон Европейский берег».

В небе над Новосибирском появились белые следы от самолета. Жители одного из микрорайонов не удержались и выложили их фото и видео в социальные сети.

— Складывается ощущение, что это не просто след от самолета. Сегодня настоящая атака была с утра, — пишет подписчица группы «Микрорайон Европейский берег».

На кадрах видно, как пролетающий самолет оставляет за собой белый «шлейф». После чего полоса медленно растворяется среди облаков.

В комментариях подписчики группы высказали свое мнение, что это может быть:

— А нас химтрейлят по всему миру? А то я видела такие следы не только в России, но и в Париже, Барселоне.

— Боже мой! Распыляют прямо над нашим микрорайоном!

— Обычные инверсионные следы.

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