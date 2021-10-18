С сибирячки сняли все обвинения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/предоставлено родственниками Алины

В Новосибирске закрыли дело замруководителя банка, которую подозревали в краже 300 миллионов. Об этом рассказал адвокат Алины Т. Алексей Гурских.

— Уголовное преследование прекратили 16 октября. Все это на основании того, что у следователей нет доказательств и ничего они не смогли подтвердить. Алина сейчас находится в шоке, но очень рада, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Гурских, адвокат.

По словам мужчины, Алина до сих пор работает в банке. Однако, позже она планирует подавать иск в суд на сотрудников полиции, проводивших ее задержание. Сибирячка хочет взыскать с них моральный ущерб.

Напомним, что 35-летнюю Алину Т. задержали 28 мая. Ее подозревали в хищении 300 миллионов рублей из банковских ячеек. На тот момент она была заместителем руководителя по работе с ВИП-клиентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске задержали сотрудницу банка, ее обвиняют в краже 300 миллионов из ячеек вип-клиентов

Потерпевшими признаны бывший заместитель начальника регионального МВД, известный адвокат, коммерсант и пенсионерка (подробности)

В Новосибирске банковскую ячейку полковника-мультимиллионера обокрал таинственный вор

Из нее пропали 130 миллионов рублей. Но, оказывается, неизвестный стащил имущество не только у полицейского (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.