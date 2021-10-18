В Новосибирской области школы получили больше 60 автобусов для перевозки детей

Автобусы оснащены современным оборудованием. Фото: nso.ru

В Новосибирскую область поставлены 62 школьных автобуса для общеобразовательных организаций, передача первой партии из 20 школьных автобусов марки ГАЗ представителям 14 районов началась уже сегодня, 18 октября. До конца 2021 года в образовательные организации Новосибирской области будут переданы еще 42 школьных автобуса марки ПАЗ.

Школьные автобусы уже отправили в Венгеровский, Доволенский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Краснозерский, Куйбышевский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Усть-Таркский, Чановский, Черепановский, Чулымский районы.

— Все автобусы, задействованные в перевозке детей оснащены новым оборудованием. Там установлена система подсчета километража, соответствуют требованиям ГОСТа, а так же в них установлена тревожная кнопка, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В целях обеспечения доступности качественного образования ежедневно из 831 населенного пункта Новосибирской области, не имеющего образовательных организаций на своей территории, организован подвоз более 13 000 детей к 423 базовым школам. На 687 школьных маршрутах задействовано 540 школьных автобусов. Министерством образования Новосибирской области проводится ежедневный мониторинг подвоза обучающихся.

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