Сотрудники скорой помощи не получили коронавирусных выплат за сентябрь

Выплаты так и не пришли до 17 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области сотрудники скорой помощи не смогли получить сентябрьские выплаты за работы с больными, заболевшими коронавирусом.

— На станции скорой помощи не производятся выплаты по постановлению правительства № 1762 о коронавирусных выплатах за сентябрь. До настоящего времени мы не получили ни выплат, ни уведомлений в «Госуслугах». По официальному ответу ФСС, выплат нет потому, что юрлицо (ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи") не включено в реестр, — рассказал КП-Новосибирск председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев.

В официальном ответе также сказано, что фонд может сделать выплату после того, как Минздрав включит ГБУЗ НСО «ССМП» в соответствующий перечень.

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