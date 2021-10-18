Трое сибиряков пытались украсть трубы, предназначенные для ремонта теплосетей

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

16 октября в 16.03 в магазине в Дзержинском районе бойцами ГБР был задержан и передан полицейским мужчина, совершивший кражу продуктов.

17 октября в 13.34 находившийся на дежурстве охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ заметил, как трое мужчин совершают хищение металлических труб, принадлежащих местным теплосетям, и вызвал группу быстрого реагирования. Прибывшие на вызов бойцы ГБР задержали похитителей с поличным - во время погрузки похищенного в машину.

17 октября в 14.11 в Железнодорожном районе бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали в универмаге двух молодых людей, неоднократно замеченных в совершении хищений в этой торговой точке. Задержанные возместили весь ущерб, причиненный совершенными ими кражами, и были отпущены по решению администрации.

17 октября в 15.05 в Ленинском районе бойцы ГБР задержали и передали полиции женщину, пытавшуюся украсть в алкомаркете бутылку водки стоимостью 250 рублей.

17 октября сразу две коммунальные аварии были обнаружены при помощи системы охранной сигнализации, обслуживаемой Агентством Безопасности ГВАРДИЯ: одна - в Бердске на улице К. Маркса, другая - в Новосибирске на улице Геодезической. В обоих случаях в дежурную часть поступили сигналы тревоги, а протечки и залитые водой помещения обнаружили экипажи ГБР, выезжавшие для их отработки. Обе аварии были устранены в максимально короткий в данных обстоятельствах срок.

17 октября в 20.35 в алкомаркете на улице Авиастроителей бойцы группы быстрого реагирования, вызванные тревожной кнопкой, задержали мужчину, выносившего из магазина без оплаты бутылку коньяка. Задержанный с поличным был передан полицейским.