16 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За сутки умерли 16 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

18 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 16 человек.

— Это были мужчины в возрасте 51 год, 65 лет, 70 лет, 71 год, 75 лет, 87 лет и женщины в возрасте 40 лет, 42 года, 62 года, 72 года, 73 года, 73 года, 75 лет, 77 лет, 80 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 209 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 245 человек, с выздоровлением выписали 34 пациента.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 67 042 случая коронавируса, в том числе у 6 094 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 52 245 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2 741 пациент, в том числе 55 детей. В отделениях реанимации находятся 290 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 51 пациент.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 ноября. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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