В Новосибирске мужчина избил покупателя в магазине «Пятерочка»

Драка произошла в очереди на кассе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в Дзержинском районе на улице Авиастроителей, 13, между покупателями в магазине «Пятерочка» произошла драка. Инцидент случился еще 13 октября. Его КП-Новосибирск подтвердили в региональной полиции.

— По данному инциденту зафиксирован факт обращения в полицию, проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как пишут СМИ, конфликт начался из-за того, что на кассе в супермаркете стояла очередь из шести человек. За пострадавшим мужчиной стоял сибиряк, который возмущался очередью и, в частности, пожилой женщиной. Мужчина предложил пропустить шумного покупателя вперед, а в очередной раз, сказав об этом получил сильный удар в голову. Пострадавшего увезли в больницу с гематомами и рассечением брови.

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