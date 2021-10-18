В Новосибирске сержант-контрактник обезвредил дебошира, напавшего на магазин

Сержант-контрактник вызвал полицию для дебошира Фото: Анна ПАШАГИНА

В новосибирском Академгородке на улице Иванова посетитель одного из магазинов устроил дебош. Пьяный сибиряк угрожал пробить продавщице голову. Буйного сибиряка усмирил сержант-контрактник Эмиль Касымов. Известно, инцидент произошел в субботу, 16 октября.

— Я заломил ему руки и вывел на улицу. Там уже ждал полицию, — рассказал КП-Новосибирск Эмиль Касымов.

По его словам, он оказался в магазине случайно: заехал за продуктами и стал очевидцем пьяного дебоша. По словам Эмиля Касымова, дебошир матерился, пинал витрины магазина и автомат с игрушками.

Злоумышленник сейчас задержан, по данному факту будет возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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