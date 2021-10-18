Погода в Новосибирске на ноябрь 2021 года: каким будет последний месяц осени

Ноябрь в этом году будет теплее, чем в предыдущем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Новосибирске на ноябрь 2021: последний осенний месяц, возможно, окажется теплее, чем в прошлом году. Прогнозы на него дают неоднозначные.

По данным сайта «Ну и погода», почти весь ноябрь столбик термометра не опустится ниже нуля. Минусовые температуры будут только в конце месяца.

— Температура будет колебаться в пределах +2...+6 градусов в двух первых декадах. В третьей декаде снизится до 0...+1. С началом второй декады ожидается непрерывные дожди с мокрым снегом. Самый теплый день месяца — 4 ноября, будет +8 градусов и безоблачная погода. Самый холодный день с температурой -4 — 30 ноября, — сообщается на сайте сервиса.

«Яндекс Погода» дает другой прогноз. Он тоже обещает пасмурную погоду с дождем и снегом — ясных дней большую часть месяца новосибирцам не видать. А вот температура будет не такой уж комфортной.

— Первые три дня ноября будет плюсовая температура — +1...+2 градуса тепла. Но дальше она понизится в среднем до -6...-8 градусов, — сообщает «Яндекс.Погода».

По долгосрочному прогнозу Росгидромета, ноябрь 2021 года в Сибири действительно окажется теплее, чем обычно. Средняя температура месяца - 7,8 градусов, в этом году она несколько повысится.

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