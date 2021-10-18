Новосибирские ученые рассказали, когда закончится четвертая волна ковида

Ученые прогназируют продолжение 4-ой волны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирские ученые рассказали, когда стоит ожидать спада заболеваемости ковидом в регионе. По их мнению, снижения пока не предвидится. Эксперты уверены, единственный вариант остановить дальнейшее распространение — вакцинация.

— Могу сказать, что на вряд ли скоро закончится 4-ая волна коронавирусной инфекции, потому что нет никаких оснований на это. Если посмотреть с аналогией прошлого года, то можно заметить, что все эти волны одинаково начинаются и одинаково заканчиваются, третья волна не закончилась, как тут же началась четвертая. Все это уже говорит о том, что эта волна особенная, она стала неким продолжением третьей волны. Сейчас у нас другая ситуация, чем в 2020 году у нас еще не настал ноябрь и декабрь, а уже очень много заболевших, в два раза больше умерших, что говорит о том, что вирус другой, штамм другой. Пощады не ждите, — поделился с КП-Новосибирск кандидат биологических наук Сергей Седых.

Ученый также отметил, что на вряд ли 4-ая волна закончится раньше января 2022 года. Избежать этого получится, если завтра же всех переведут на удаленку.

Подобного мнения придерживается и другой новосибирский ученый, Сергей Нетесов.

— Ждать ничего не надо. Надо срочно вакцинироваться. Потому что эта волна закончится, когда все переболеют. Или, когда вакцинируется больше 80%, — рассказал КП-Новосибирск ученый.

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