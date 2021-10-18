Под Новосибирском будут судить влюбленных, жестоко убивших пожилого таксиста

Машину таксиста злоумышленники сожгли. Фото: СК РФ по НСО

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пары, жестоко убившей 68-летнего таксиста. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

— 12 сентября 2020 года полностью подготовленный к совершению преступления 30-летний мужчина встретился со своей знакомой фигуранткой по делу на территории привокзальной площади города Барабинска Новосибирской области. После чего они начали осуществлять свой коварный план. Так, девушка подошла к таксисту и предложила за 5 тысяч рублей доставить ее вместе с парнем в город Чулыма. Во время поездки пассажиры попросили остановить автомобиль и преступили к осуществлению задуманного, — сообщает ведомство.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, водитель стал сопротивляться. Он продолжил движение на автомобиле, набрав большую скорость. Обвиняемый же, понимая, что в одиночку ему не справиться, передал концы удавки подельнице, а сам перелез на переднее сиденье. Оттуда он нанес таксисту не менее 39 ударов по голове и конечностям. Смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время от асфиксии в результате сдавления шеи удавкой.

В итоге пенсионера обокрали, задушили, избили, а после чего злоумышленники обмотали его тело скотчем и утопили его в озере Иткуль в 500 м от села Новоиткульское Чулымского района, а автомобиль сожгли.

Вину в содеянном оба обвиняемых признали полностью. Уголовное дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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