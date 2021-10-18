В Новосибирской области число выявленных случаев ковида выросло на 25 % за неделю. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области продолжает усугубляться. Так, за неделю прирост ковидных больных составил 25%. Об этом в понедельник, 18 октября, на оперативном совещании в правительстве заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Четвертую неделю наблюдается рост по числу зараженных ковидом. Так, 1569 новых случаев зарегистрировали на прошлой неделе. В свою очередь это больше предыдущей недели на 25%. Таким образом наблюдается заметный рост. Темп прироста серьезно увеличился, составив 0,34%. Коэффициент распространения превысил единицу. ОРВИ с клиникой коронавирусной инфекции составляют 82%, внебольничные пневмонии — 16%, — сообщил Александр Щербатов.

Глава Роспотребнадзора добавил, одна из причин роста заболеваемости коронавирусом — несоблюдение сибиряками масочного режима. По данным ведомства, 34% жителей Новосибирской области не надевают маски в местах, где это необходимо.

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