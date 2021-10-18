Смог, окутавший Новосибирск, сняли с высоты птичьего полета. Фото: стоп-кадр.

Смог, накрывший Новосибирск попал на видео. Его с высоты птичьего полета сняли создатели паблика «АСТ-54». Кадры с дымкой, окутавшей город, появились в соцсети в воскресенье, 17 октября.

— Смог, который стал причиной задержки десятков рейсов в Толмачево, мы сняли с высоты птичьего полета, — написали создатели группы.

На кадрах видно, что город накрыло дымкой. Из-за этого качество воздуха в Новосибирске заметно ухудшилось.

В понедельник, 18 октября, ситуация не наладилась. По данным сервиса Airvoice, загрязнение воздуха в Новосибирске составляет сейчас 7 баллов из 10 возможных. По этой причине горожанам рекомендуют не выходить на улицу.

Как уточнили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, 18 октября в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Также в городе объявили НМУ первой степени опасности.

Смотреть видеосюжет Смог над Новосибирском с высоты птичьего полета.

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