В Новосибирской области удалось собрать более трех миллионов тонн зерна

Погода не стала преградой и аграрии достигли такого результата Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирские аграрии смогли в впервые за десятки лет намолотить 3 миллиона тонн зерна. При этом уборочная кампания еще продолжается. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирска.

— Наблюдавшиеся в конце сентября-начале октября сложные погодные условия снизили темпы уборочной кампании в регионе. Но урожайность сельхозкультур в Новосибирской области в этом году рекордно высока, — заявили в ведомстве.

Благоприятные погодные условия дают возможность завершить работы на полях. На сегодняшний день уже 132 предприятия региона полностью убрали сельхозкультуры.

— При хорошей погоде нашим аграриям достаточно будет недели для завершения уборочной. Продолжительные осадки, конечно же, сказались на влажности зерна: оно поступает с полей с влажностью порядка 25%, — сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Для сохранения хорошего качества специалистам потребуется время. Им необходимо будет провести двух-трехкратную сушку.

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