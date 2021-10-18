Новосибирский мэр Анатолий Локоть провел отпуск в санатории. Фото: Инстаграм//Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть устроил себе мини-отпуск. Несколько дней градоначальник провел в санатории Новосибирской области. Об этом он рассказал в своем Инстаграм.
— Поддержал здоровье и восстановил силы. Даже глубокой осенью природа родного края вызывает хороший отклик в душе, — написал мэр в соцсети.
Многие новосибирцы поддержали выбор мэра. Горожане пожелали ему крепкого здоровья, а также побыстрее вернуться к работе.
Ранее сообщалось, в ближайшее время Анатолий Локоть намерен ревакцинироваться от ковида. Он также привился от гриппа.
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