Новосибирский мэр Анатолий Локоть провел отпуск в санатории. Фото: Инстаграм//Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть устроил себе мини-отпуск. Несколько дней градоначальник провел в санатории Новосибирской области. Об этом он рассказал в своем Инстаграм.

— Поддержал здоровье и восстановил силы. Даже глубокой осенью природа родного края вызывает хороший отклик в душе, — написал мэр в соцсети.

Многие новосибирцы поддержали выбор мэра. Горожане пожелали ему крепкого здоровья, а также побыстрее вернуться к работе.

Ранее сообщалось, в ближайшее время Анатолий Локоть намерен ревакцинироваться от ковида. Он также привился от гриппа.

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