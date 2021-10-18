В Новосибирске на Красном проспекте завершился ремонт

На ремонт дороги потратили более 7 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершился ремонт на Красном проспекте. Начался он летом 2021 года. Как пишут СМИ, местные жители не остались довольны ремонтом. Они нашли недочеты в работе дорожников. Так, например, их смутили трещины, на площади Ленина, асфальтный шов на некоторых участках.

— Как была волна на перекрестке Фрунзе с Красным, так она и осталась. К самому Красному у меня и до ремонта не было нареканий, — рассказал КП-Новосибирск автоэксперт Вячеслав Ашурков.

Напомним, власти города объявили о ремонте Красного проспекта 30 июля. Контракт был заключен с с компанией «Перлит-Строй». Сумма контракта составила 7 183 701 рубль. Планировалось локально провести работы в местах, где это было необходимо, отремонтировать пять колодцев и уложить асфальт на 6 тысячах квадратных метров.

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