Пробки в Новосибирске на утро 18 октября 2021 года: затор на Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 18 октября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 18 октября 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Трлллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по проезду Энергетиков. Движение по улицам Новогодней, Блюхера и площади Лыщинского также затруднено.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Зыряновской, Восход, Добролюбова, Кирова, Никитина. Движение по Бориса Богаткова также затруднено.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 18 октября, достиг 6 баллов.

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