Погода в Новосибирске на 18 октября 2021 года: тепло не собирается покидать город

Днем будет тепло и солнечно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 18 октября 2021 года обещает быть солнечной и теплой. Об этом сообщают метеорологи Западно-Сибирского УГМС.

— Днем температура воздуха составит +7...+9 градусов, а ночью похолодает до -1...-3 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +3...+8 градусов, а ночью опустятся до +1...+3 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от22 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

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