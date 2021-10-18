Погода в Новосибирске на 18 октября 2021 года: тепло не собирается покидать город

Днем будет тепло и солнечно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 18 октября 2021 года обещает быть солнечной и теплой. Об этом сообщают метеорологи Западно-Сибирского УГМС.
— Днем температура воздуха составит +7...+9 градусов, а ночью похолодает до -1...-3 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +3...+8 градусов, а ночью опустятся до +1...+3 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от22 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.
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