В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Мега»: на месте работали спецслужбы

На место выехали спецслужбы. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Мега». Инцидент произошел вечером 17 октября. Об этом КП-Новосибирск рассказал читатель.

— В 21.40 всех людей вывели на улицу. Там объявили эвакуацию, -сообщает читатель КП-Новосибирск.

Отметим, что в столице Сибири уже не первый раз эвакуируют торговые центры. В конце сентября их массово эвакуировали по всему городу. Рано утром из торговых центров «Галерея», «Аура» и «Мега» вывели посетителей из-за сообщения о минировании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.