В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Мега»: на месте работали спецслужбы

На место выехали спецслужбы.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Мега». Инцидент произошел вечером 17 октября. Об этом КП-Новосибирск рассказал читатель.
— В 21.40 всех людей вывели на улицу. Там объявили эвакуацию, -сообщает читатель КП-Новосибирск.
Отметим, что в столице Сибири уже не первый раз эвакуируют торговые центры. В конце сентября их массово эвакуировали по всему городу. Рано утром из торговых центров «Галерея», «Аура» и «Мега» вывели посетителей из-за сообщения о минировании.
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