Мужчина приставал к школьнице в троллейбусе. Фото: «Инцидент Новосибирск».

В Новосибирске задержали мужчину, пристававшего к 7-летней девочке в троллейбусе. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

— В пятницу вечером в троллейбусе №24 был задержан мужчина за то, что приставал к девочке 7 лет. Сидел, уговаривал ей пойти к нему домой, поиграть в игрушки. После того как пассажирка подошла к нему и спросила кем он является ребенку, он ответил, что ее дедушка. Девочка сказала, что он к ней пристает, и ее трясло, — рассказывает подписчица в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам девушки, очевидцы вызвали полицию. Мужчину забрали в отдел.

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