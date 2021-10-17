Котят не успели спасти Фото: скриншот из видео

Новосибирские полицейские ищут женщину, утопившую котят. Они уже начали проводить проверку.

— По данному факту сообщений в полицию не поступало. По опубликованной в СМИ информации сотрудниками полиции проводится поверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что инцидент произошел в Новосибирской области в поселке Верх-Тула. Сибирячка подошла к колодцу и выкинула их туда. Местные старались спасти малышей, но им не удалось.

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