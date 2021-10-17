В Новосибирске отменять некоторые электрички до Искитима и Тогучина

Расписание электричек изменится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске отменять некоторые электрички до Искитима, Тогучина и Коченева. Об этом сообщили в компании «Экспресс-пригород». Это связано с завершением летних пассажирских перевозок.

С 25 октября изменится расписание следующих электропоездов.

На Южном направлении:

— №6609 Новосибирск — Искитим и №6610 Искитим — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям);

— №6657 Новосибирск — Искитим и №6658 Искитим — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям).

На Западном направлении изменяется расписание пригородных поездов:

— №6323 Новосибирск — Коченево и №6318 Коченево — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям);

На Кузбасском направлении:

— №6808 Тогучин — Новосибирск будут курсировать по субботам и воскресеньям (отменяется курсирование по будням).

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