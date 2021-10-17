В Новосибирске отменять некоторые электрички до Искитима и Тогучина

Расписание электричек изменится.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске отменять некоторые электрички до Искитима, Тогучина и Коченева. Об этом сообщили в компании «Экспресс-пригород». Это связано с завершением летних пассажирских перевозок.
С 25 октября изменится расписание следующих электропоездов.
На Южном направлении:
— №6609 Новосибирск — Искитим и №6610 Искитим — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям);
— №6657 Новосибирск — Искитим и №6658 Искитим — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям).
На Западном направлении изменяется расписание пригородных поездов:
— №6323 Новосибирск — Коченево и №6318 Коченево — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям);
На Кузбасском направлении:
— №6808 Тогучин — Новосибирск будут курсировать по субботам и воскресеньям (отменяется курсирование по будням).
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