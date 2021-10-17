В конфетах были паразиты. Фото: "Flamp"

Жительница Новосибирска купила покусанные конфеты. Сибирячка купила их в магазин на разнавес.

— Протеиновый сюрприз ждал впереди: после ужина развернула батончик: опа, червивость, гусеница и вся конфета изгрызена паразитами. Мне не нужны возвраты денег, чек я выбросила. Дорогие покупатели, бдительность и внимание! Это в каких условиях такое чудо хранится и как транспортируется? — возмущается женщина.

Больше сибирячка не планирует возвращаться в этот магазин.

В комментариях женщину поддержали:

— А зачем под микроскопом то?

— Идите в Роспотребнадзор.

— Как хорошо, что вы это не съели.

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