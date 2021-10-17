280 новосибирских туристов не могут вернуться домой из Анталии

280 человек торчат в аэропорту. Фото: скриншот из видео

Новосибирские туристы не могут вернуться домой из Анталии. Сообщение об этом появилось в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Меняют время на табло, но ничего не происходит, с нами на связь никто не выходит, дозвониться до авиакомпании невозможно, они скидывают звонок, — рассказывает подписчица группы.

По словам девушки, рейс переносится уже вторые сутки. 280 человек не знают, что им делать и куда обращаться.

— В аэропорту сказали взять талоны и сходить воды выпить, — говорит сибирячка.

Судя по онлайн-табло в аэропорту «Толмачево» рейс действительно задерживается и его прилет ожидают в 20.55.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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