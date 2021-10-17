В грибах были черви. Фото: «Flamp».

Сибирячка пожаловалась на пирог с червями. Женщина заказала доставку из ресторана и была сильно удивлена некачественным обслуживанием.

— Пирог с белыми грибами был не только с грибами, но и с червями. Продукты ,видимо, не проверяют перед готовкой. Хотя грибы были разрезаны, как можно было не увидеть, не понимаю. Видно же по структуре гриба, что он весь в червях, — пишет жительница Новосибирска на сайте «Flamp».

Женщине показалось, что повар готовил с закрытыми глазами и просто безответственно отнесся к своей работе.

Администратор заведения ответил сибирячке на отзыв.

— Нам искренне жаль, что сложилась подобная ситуация! Вся партия некачественного продукта утилизирована, приносим свои извинения. Просим вас оставить свои контактные данные на нашу почту, — пишет он.

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