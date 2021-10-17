Роман Власов ищет кондуктора, возившего его в детстве бесплатно

Роман ищет женщину-кондуктора, которая ему помогала. Фото: instagram.com/vlasovroma90/

Олимпийский чемпион Роман Власов посетил места, где провел свое детство. Об этом он написал пост в «Инстаграм».

— Я никогда не забуду трудные времена своего детства. Сегодня с большим удовольствием прогулялся вокруг своей школы, где я учился. Сходил в дом, где я родился. В душе ощутил невероятную теплоту и радость. Было тяжело, но мы были счастливы. Каждый день мы боролись за свой хлеб, за будущее. Молились Богу и верили, что труд принесет результат, — пишет на своей странице спортсмен.

В самом конце Роман отметил, что так и не нашел женщину-кондуктора. Она разрешала ездить бесплатно на тренировки, когда у мужчины в детстве не хватало денег оплатить билет.

Уважаемые читатели, если вы знаете женщину-кондуктора, возившего Романа Власова в детстве бесплатно сообщите пожалуйста по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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