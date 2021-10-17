В Южно-Чемском иномарка сбила 6-летнего мальчика

Иномарка ехала вдоль дома. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске иномарка сбила 6-летнего мальчика. ДТП произошло в Кировском районе.

— В18 часов 20 минут, на территории Кировского района, 32-летний водитель на автомобиле «Тойота» двигалась вдоль дома 24 по улице Шевелева и в пути следования совершила наезд на пешехода, — сообщает ГИБДД по Новосибирску.

Оказалось, что мужчина сбил ребенка. На место выехала скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Мальчика доставили в больницу. Врачи обнаружили у него травму губы.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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