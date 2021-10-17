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Общество17 октября 2021 6:14

В Новосибирске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Об этом сообщает сайт airvoice.io
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Специалисты советуют не выходить на улицу.

Специалисты советуют не выходить на улицу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 17 октября специалисты зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске. По данным сайта airvoice.io он составляет 7 баллов.

Как сообщатся на сайте, самый загрязненный воздух на улице Первомайская, Сибирская, Красноуфимская, Немировича-Данченко и Линейной.

— Ситуация стабильна. Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — говорится в сообщении от специалистов.

Отметим. что самый чистый воздух был зафиксирован в ЖСК «Сигма», на улице Ляпунова и Бардина.

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