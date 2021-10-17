В Новосибирске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Специалисты советуют не выходить на улицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 17 октября специалисты зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске. По данным сайта airvoice.io он составляет 7 баллов.

Как сообщатся на сайте, самый загрязненный воздух на улице Первомайская, Сибирская, Красноуфимская, Немировича-Данченко и Линейной.

— Ситуация стабильна. Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — говорится в сообщении от специалистов.

Отметим. что самый чистый воздух был зафиксирован в ЖСК «Сигма», на улице Ляпунова и Бардина.

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