В Новосибирске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Специалисты советуют не выходить на улицу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 17 октября специалисты зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске. По данным сайта airvoice.io он составляет 7 баллов.
Как сообщатся на сайте, самый загрязненный воздух на улице Первомайская, Сибирская, Красноуфимская, Немировича-Данченко и Линейной.
— Ситуация стабильна. Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — говорится в сообщении от специалистов.
Отметим. что самый чистый воздух был зафиксирован в ЖСК «Сигма», на улице Ляпунова и Бардина.
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