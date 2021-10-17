В прокуратуре объяснили почему переквалифицировали дело новосибирского водителя, наехавшего на женщину с коляской

Дело новосибирского водителя переквалифицировали. Фото: предоставлено героем публикации/соцсети

В прокуратуре переквалифицировали дело новосибирского водителя, наехавшего на женщину с коляской. Напомним, что нашумевшая история произошла в январе этого года. Водитель иномарки наехал женщине с коляской на ногу.

— При изучении материла, который к нам поступил, мы обратили внимание, что там статья — покушение на убийство. Изначально, когда дело возбуждалось, то следователь руководствовался только видеозаписью, выложенной в интернете. Она была в ускоренном режиме. При ее просмотре, создавалось другое впечатление. Когда смотришь ее без ускорения, то создается другое впечатление. Поэтому дело переквалифицировали, — рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда»-Новосибирск» Роман Гулиев, прокурор Кировского района Новосибирской области.

На сегодняшний день уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

КП-Новосибирск будет следить за ходом событий.

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