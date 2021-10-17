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Общество17 октября 2021 3:00

Погода в Новосибирске на 17 октября 2021 года: тепло задержится в городе

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 17 октября 2021 года
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Погода в городе будет отличной.

Погода в городе будет отличной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Если вы хотели провести выходной на свежем воздухе, то самое время отправляться на прогулку. Погода в Новосибирске на 17 октября 2021 года порадует теплом и солнцем, так что обязательно выбирайтесь на улицу.

- Днем воздух в Новосибирске прогреется до плюс 7 - плюс 9 градусов, ночью похолодает до минус 2 - минус 4 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Никакиз дождей не будет.

Примерно такой же погода будет и в понедельник, только ночь будет чуть теплее: столбик термометра покажет 0 градусов. При этом никаких осадков не будет.

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