В Новосибирске военного наказали за трансляцию в «Тик-Ток» с территории части

Суд был не на стороне военного.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Судья Новосибирского гарнизонного военного суда вынесла решение по делу военного-блогера. Сама история началась с того, что солдат вел трансляцию с территории воинской части в «ТикТок».
- Эфир он вел с мобильного телефона, - пояснили в Новосибирском гарнизонном военном суд.
После случившего с военными поговорили о дисциплинарной ответственности военнослужащих за нарушения запретов, установленных Федеральным законом «О статусе военнослужащих».
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