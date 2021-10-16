В Новосибирске военного наказали за трансляцию в «Тик-Ток» с территории части

Суд был не на стороне военного. Фото: Влад КОМЯКОВ

Судья Новосибирского гарнизонного военного суда вынесла решение по делу военного-блогера. Сама история началась с того, что солдат вел трансляцию с территории воинской части в «ТикТок».

- Эфир он вел с мобильного телефона, - пояснили в Новосибирском гарнизонном военном суд.

После случившего с военными поговорили о дисциплинарной ответственности военнослужащих за нарушения запретов, установленных Федеральным законом «О статусе военнослужащих».

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